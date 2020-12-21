Роспотребнадзор контролирует ситуацию с новым штаммом COVID-19

Роспотребнадзор прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании.

«Мутации ожидаемы для вирусов и чаще всего являются просто нейтральными региональными маркерами, полезными для отслеживания контактов», - сообщила пресс-служба ведомства.

Также, по сообщению ведомства, известно, что «наблюдаемые мутации редко влияют на вирусную приспособленность и почти никогда не влияют на клинический исход, но детальные эффекты этих мутаций еще предстоит полностью определить».

«Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», - заключили в сообщении.



Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна против обнаруженной в Европе новой мутации COVID-19. Он также добавил, что вакцина уже неоднократно показывала свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации.