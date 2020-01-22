Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная - 2020»

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала обладательницей титула «Миссис Вселенная - 2020», сообщается на ее странице в Instagram.

Победительнице 43 года, она мама четырех детей. Женщина занимается аргентинским танго и увлекается литературой. По профессии Вербицкая врач-гинеколог, работает в 40-й больнице.

© verbksenia, Instagram

Победа на петербургском конкурсе красоты для замужних женщин стала билетом на финал конкурса «Миссис Вселенная - 2020», который прошел в столице Болгарии Софии.

«Было большое количество участниц - красивых женщин со всего мира. Я рада, что смогла показать, какие русские женщины красивые, самодостаточные, умеющие сочетать внешнюю красоту, внутреннюю гармонию, профессию и материнство», - цитирует Вербицкую РИА Новости.

В финале конкурсантки соревновались в дефиле, творческих конкурсах и рассказывали о себе и своих достижениях в формате презентации на английском языке.