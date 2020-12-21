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Бардин оценил вклад Курляндского в создание мультфильма «Ну, погоди».

Светлана Иванова
14:57 21.12.2020
Благодаря работе Курляндского мультипликационный сериал «Ну, погоди» приобрел свое лицо.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Руслан Кривобок, РИА Новости

Режиссер-мультипликатор Гарри Бардин назвал Александра Курляндского очень добрым человеком, который сторонился конкуренции в своей профессии. Известного писателя не стало сегодня.

«Я только что узнал буквально. Мне позвонили. Я даже не знаю, что сказать, настолько неожиданно. Саша был очень добрый человек, добрый человек. При том, что у нас, безусловно, конкуренция среди творцов существует, но он был вне этого, он был человек сам по себе», - рассказал Бардин в комментарии «Звезде».

По словам режиссера, благодаря работе Курляндского мультипликационный сериал «Ну, погоди» приобрел свое лицо.

«Он (Курляндский – прим. ред.), конечно, привнес много в сериал «Ну, погоди». Там много было его идей. Мне очень горько, что его не стало. Очень горько», - резюмировал Бардин.

О смерти Александра Курляндского стало известно в понедельник, 21 декабря. С 1968 года писатель в совместной работе с Аркадием Хайтом и Феликсом Камовым создавал  сценарий мультсериала «Ну, погоди!». В прокат вышли более 40 мультипликационных фильмов, произведенных по сценариям Курляндского, среди них «Только для взрослых», «Спасибо, аист!», «Баба-яга против» и «Великолепный Гоша» Заслуженный деятель искусств России умер в возрасте 82 лет.

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