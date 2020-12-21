Шойгу: Россия помогла шести зарубежным странам в борьбе с коронавирусом

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал число зарубежных стран, которым РФ помогла в борьбе с коронавирусной пандемией. По словам главы оборонного ведомства, помощь от России получили шесть стран. В общей же сложности сотрудничество велось с 96 государствами.

Приоритетными партнерами РФ в военно-технической сфере оказались Китай, Индия, Египет, Алжир, Вьетнам, Турция и Мьянма.

«Продолжили укреплять союзнические отношения со странами ОДКБ, СНГ и ШОС», - сообщил Шойгу на коллегии Министерства обороны России.

В качестве одного из главных способствующих этому направлений министр обороны выделил проведение международного форума «Армия». В 2020 году его посетили делегаты из 92 стран, количество посетителей подобралось к полутора миллионам.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что вакцина «Спутник V» эффективна против нового «британского» штамма коронавируса. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.