Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин назвал российских военнослужащих, выступивших в качестве миротворцев в разрешении конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, гарантией безопасности на некогда спорной территории. По словам российского лидера, каждый из тех, кто в данный момент следит там за соблюдением порядка, ежедневно рискует ради этого жизнью.

«С 10 ноября российские миротворцы приступили к выполнению сложнейшей миссии в Нагорном Карабахе. Их присутствие стало гарантией соблюдения договоренностей о прекращении боевых действий. Они многое делают для улучшения гуманитарной ситуации и для помощи беженцам, для разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры», - сказал президент.

Путин подчеркнул, что миротворцы рискуют своими жизнями в том числе и для сохранения культурных ценностей народов и для возвращения на территорию Нагорного Карабаха мирной жизни.