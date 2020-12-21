Путин назвал «космической» скорость изменения вооружений

Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить долю современного оружия в силах ядерного сдерживания до 88% в 2021 году.

Глава государства оценил скорость изменения вооружений. По его мнению, она даже не сравнима со скоростями во время заездов «Формулы-1».

«Скорость изменений во всех критически важных для вооруженных сил сферах необычайно высока, это даже не "Формула-1" - скорости изменений космические», - указал Путин на заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Он также добавил, что останавливаться нельзя - это повлечет за собой потерю позиций.