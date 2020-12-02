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Постпред Украины при ООН высказал альтернативную версию Второй мировой войны

Виктория Ивашечкина
11:53 02.12.2020
В свою очередь, представители других стран во время заседания высоко оценили вклад СССР в победу над фашизмом.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинский постпред при ООН Сергей Кислица поставил в один ряд действия советских воинов и нацистов. При этом во время заседания ГА ООН представители других стран высоко оценили вклад СССР в победу над фашизмом.

«Украина относится к региону, где была развязана Вторая мировая война», - заявил Кислица.

Он также заявил, что пакт Молотова - Риббентропа «разделил сферы интересов между двумя диктатурами», передает РИА Новости.

По словам Кислицы, поляки и украинцы были среди первых жертв, когда солдаты-нацисты с запада и советские солдаты с востока маршировали по территории Польши, а позже вторглись в Балтийские страны.

«Советы убили тысячи украинцев после оккупации, затем убили еще больше, уничтожая и поджигая важные объекты инфраструктуры», - высказался Кислица.

При этом, как заявил постпред, в 1944 году картина сменилась на противоположную. Наступающие войска СССР обстреливали, тогда как отступающие нацистские силы поджигали все, что осталось.

В свою очередь, представители Израиля высоко оценили вклад СССР в победу над фашизмом и заявили, что израильская сторона никогда не забудет подвиг советского народа.

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