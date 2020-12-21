Гинцбург объяснил Путину, почему в одной семье не все заболевают коронавирусом

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил президенту России Владимиру Путину, почему в одной семье один заболевает коронавирусом, а второй - нет.

По словам эпидемиолога, это следствие большого количества интерферона.

«У того человекa, который вообще не зaболевaет, очень высокий уровень интерферонa. Это тот белок, который является хaрaктеристикой врожденного иммунитетa», - ответил Гинцбург нa соответствующий вопрос президентa.

Он добавил, что такой высокий интерфероновый статус бывает у людей, которые ведут правильный образ жизни, хорошо питаются, хорошо спят и не попадают в стрессовые ситуации.