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Первый регион в России объявил 31 декабря выходным

Светлана Иванова
11:27 02.12.2020
В Белгородской области 31 декабря 2020 года стало выходным днем.
Первый регион в России объявил 31 декабря выходным
© Фото: Алексей Смирнов, Pixabay

Белгородская область стала первым регионом в России, объявившим 31 декабря 2020 года выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Вячеслав Гладков, передает РИА Новости.
 
В документе, адресованном «руководителям органов исполнительной власти, государственных органов власти, областных государственных учреждений и предприятий», говорится о необходимости перенести рабочий день с 31 на 26 декабря 2010 года.

Гладков также посоветовал органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам подумать о принятии аналогичного решения.

Напомним, ранее правительство объявило рабочим последний день 2020 года, однако окончательное решение по этому вопросу оставило на уровне субъектов и предприятий. При этом член Общественной палаты Султан Хамзаев подчеркнул, что более 85% от всех опрошенных россиян выступают за общественную инициативу «31 декабря - выходной день».

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