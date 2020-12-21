В Кремле назвали голословными и русофобскими обвинения в хакерских атаках США

В Кремле назвали голословными и русофобскими обвинения в хакерских атаках, звучащие со стороны Соединенных Штатов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг любые подобные заявления, подчеркнув, что к ним прибегают практически при любом удобном случае.

«Эта дискуссия растет, наверное, в Соединенных Штатах, потому что именно Соединенные Штаты стали жертвой этой хакерской атаки, и определенно, эта дискуссия не имеет к нам никакого отношения, потому что Россия не причастна к таким атакам», - заявил представитель Кремля.

Песков назвал голословные обвинения «продолжением слепой русофобии» и отметил, что прогнозировать действия США с каждым разом становится все более проблематично ввиду их непредсказуемости.

Ранее пресс-секретарь главы РФ назвал чистым проявлением гибридной войны санкции США против «Северного потока - 2». Он отметил, что действия Соединенных Штатов, ко всему прочему, еще и сопровождаются недобросовестной конкуренцией.