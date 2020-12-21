В стране и мире Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с COVID Алена Миронова Это фактически первое в мире соглашение производителей вакцин о сотрудничестве. © Фото: FrankHoemann, SVEN SIMON, Globallookpress Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Президент России Владимир Путин поздравил с подписанием документов в режиме видеоконференции. «Такой настрой на партнерство сегодня может служить хорошим, убедительным примером объединения научных сил, технологий, инвестиций ради общей цели - для защиты жизни, здоровья и безопасности миллионов людей на планете в целом», - отметил Путин. Это фактически первое в мире соглашение производителей вакцин о сотрудничестве. Ранее в AstraZeneca рассказали, как будут проходить испытания вакцины компании в связке со «Спутником V». Генеральный директор российского отделения компании отметила, что во время тестирования будет не только проверена эффективность вакцины, но и ее совместимость с российским «Спутником V». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика