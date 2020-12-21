Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле назвали чистым проявлением гибридной войны санкции США против «Северного потока - 2»

Егор Левин
12:23 21.12.2020
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал прозвучавшее ранее заявление миллиардера Олега Дерипаски, отметив присутствующую в действиях Америки недобросовестную конкуренцию.
В Кремле назвали чистым проявлением гибридной войны санкции США против «Северного потока - 2»
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Кремле назвали чистым проявлением гибридной войны санкции США против «Северного потока - 2». Позицию озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что действия Соединенных Штатов, ко всему прочему, еще и сопровождаются недобросовестной конкуренцией.

«Это (санкции - прим. ред.) используется как гибридная война теми же Соединенными Штатами. Давайте возьмем санкции против "Северного потока" - чистая совершенно гибридная война», - заявил представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал прозвучавшее ранее аналогичное заявление российского миллиардера Олега Дерипаски.

Ранее политолог объяснила причину бессилия США перед «Северным потоком». Болгарский доктор экономических наук Нина Дюлгерова отметила, что контроль над рынком энергетики очень важен для расширения экономического и политического влияния, однако у Штатов нет инструментов, чтобы помешать строительству газопровода.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:15 Армия
Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны
11:00 Армия
Видео
За сутки 316 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе
10:10 В стране и мире
В Роскачестве рассказали, как выбрать живую елку
09:34 В стране и мире
Казахстан запустил производство российского «Спутника V»
08:27 В стране и мире
В Роспотребнадзоре рассказали об ограничениях после вакцинации от COVID-19
Популярное
Популярное
Видео
Ил-114-300 и МС-21: почему новые российские самолеты стали авиационным прорывом
Астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал с ближайшей к Солнцу звезды Проксимы Центавра
Забайкалец обманул счетчик электроэнергии и получил иск на миллион рублей
Видео
Страшно красива: пугающий жителей памятник Аленке могут снести под Воронежем
Видео
Звезда «Папиных дочек» Арзамасова вышла замуж за Авербуха
Видео
В центре Киева вспыхнула главная елка страны: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.