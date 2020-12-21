В Кремле назвали чистым проявлением гибридной войны санкции США против «Северного потока - 2». Позицию озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что действия Соединенных Штатов, ко всему прочему, еще и сопровождаются недобросовестной конкуренцией.

«Это (санкции - прим. ред.) используется как гибридная война теми же Соединенными Штатами. Давайте возьмем санкции против "Северного потока" - чистая совершенно гибридная война», - заявил представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал прозвучавшее ранее аналогичное заявление российского миллиардера Олега Дерипаски.

Ранее политолог объяснила причину бессилия США перед «Северным потоком». Болгарский доктор экономических наук Нина Дюлгерова отметила, что контроль над рынком энергетики очень важен для расширения экономического и политического влияния, однако у Штатов нет инструментов, чтобы помешать строительству газопровода.