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Американский журнал The National Interest назвал ЗРС, которую в НАТО боятся больше всего

Тимур Шерзад
12:28 21.12.2020
В The National Interest утверждают, что в России С-400 ставятся на боевое дежурство массово - в деле уже «десятки» полков.
Американский журнал The National Interest назвал ЗРС, которую в НАТО боятся больше всего
© Фото: Министерство Обороны России

Авторитетный американский журнал The National Interest заявил, что С-400 - та зенитно-ракетная система, которой наиболее опасаются в НАТО на данный момент.

В журнале отметили, что С-400 заступила на службу в 2007 году. Являясь глубокой модернизацией С-300, она лучше сопротивляется радиоэлектронным помехам и отслеживает стелс-самолеты. Также С-400 более универсальна - она использует 4 вида ракет, оптимальных каждая на своих дистанциях - (400, 250, 120 и 40 километров). Также в The National Interest упомянули, что система способна одновременно «вести» до 80 целей и 160 управляемых ракет. 

Американцы заметили, что в последнее десятилетие России удалось заключить множество контрактов на поставку С-400: в Китай, Турцию и Индию. Среди заинтересовавшихся приобретением систем стран названы Ирак, Египет, Вьетнам, Катар и Саудовская Аравия.  

В The National Interest утверждают, что в России С-400 ставятся на боевое дежурство массово - в деле уже «десятки» полков. Издание ожидает, что впоследствии противовоздушные возможности РФ дополнятся системой С-500, но «более дешевая» С-400 будет нести службу бок о бок с новыми ЗРС еще «десятилетия».

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