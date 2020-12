В стране и мире Американский журнал The National Interest назвал ЗРС, которую в НАТО боятся больше всего Тимур Шерзад В The National Interest утверждают, что в России С-400 ставятся на боевое дежурство массово - в деле уже «десятки» полков. © Фото: Министерство Обороны России Авторитетный американский журнал The National Interest заявил, что С-400 - та зенитно-ракетная система, которой наиболее опасаются в НАТО на данный момент. В журнале отметили, что С-400 заступила на службу в 2007 году. Являясь глубокой модернизацией С-300, она лучше сопротивляется радиоэлектронным помехам и отслеживает стелс-самолеты. Также С-400 более универсальна - она использует 4 вида ракет, оптимальных каждая на своих дистанциях - (400, 250, 120 и 40 километров). Также в The National Interest упомянули, что система способна одновременно «вести» до 80 целей и 160 управляемых ракет. Американцы заметили, что в последнее десятилетие России удалось заключить множество контрактов на поставку С-400: в Китай, Турцию и Индию. Среди заинтересовавшихся приобретением систем стран названы Ирак, Египет, Вьетнам, Катар и Саудовская Аравия. В The National Interest утверждают, что в России С-400 ставятся на боевое дежурство массово - в деле уже «десятки» полков. Издание ожидает, что впоследствии противовоздушные возможности РФ дополнятся системой С-500, но «более дешевая» С-400 будет нести службу бок о бок с новыми ЗРС еще «десятилетия». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика