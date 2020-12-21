Под Воронежем уберут испугавший местных жителей памятник Аленке
Арт-объект ждет либо корректировка, либо замена.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: novovoronezh_online, ВКонтакте
Власти Нововоронежа приняли решение временно демонтировать памятник Аленке, внешний вид которой вызвал активное обсуждение у местных жителей.
Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Его внешний вид шокировал людей.
Совещание по поводу памятника прошло в городской администрации в понедельник.
«Решением инициативной группы он пока будет временно демонтирован и помещен на ответственное хранение», - рассказал «Звезде» заместитель главы администрации Алексей Дорошенков.
Отмечается, что решение о дальнейших действиях будет принято после Нового года. Памятник ждет либо корректировка, либо замена. Будут привлечены эксперты, архитекторы, скульпторы.