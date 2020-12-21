В стране и мире Под Воронежем уберут испугавший местных жителей памятник Аленке Алена Миронова Арт-объект ждет либо корректировка, либо замена. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: novovoronezh_online, ВКонтакте Власти Нововоронежа приняли решение временно демонтировать памятник Аленке, внешний вид которой вызвал активное обсуждение у местных жителей. Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Его внешний вид шокировал людей. Совещание по поводу памятника прошло в городской администрации в понедельник. «Решением инициативной группы он пока будет временно демонтирован и помещен на ответственное хранение», - рассказал «Звезде» заместитель главы администрации Алексей Дорошенков. Отмечается, что решение о дальнейших действиях будет принято после Нового года. Памятник ждет либо корректировка, либо замена. Будут привлечены эксперты, архитекторы, скульпторы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика