В Госдуме оценили идею введения продуктовых карточек для малоимущих

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение, прозвучавшее в Российской Общественной палате, о введении системы продуктовых карточек, социального питания или товаров первой необходимости для малоимущих граждан.

Как пояснил Нилов в комментарии «Звезде», подобная законодательная инициатива уже разработана, и сейчас ее оценивают на разных уровнях российской законодательной и исполнительной власти.

«ЛДПР давно подготовила законопроект, получила заключение правительства и отнесла в Государственную думу законопроект о том, чтобы нуждающимся семьям выдавать продовольственный сертификат. Мы специально отошли от термина карточки, потому что есть карточки продуктовые, которые устанавливают лимиты на приобретение дефицитных продуктов, и чтобы не было путаницы, мы предложили ввести наименование продуктовых сертификатов. С номиналом в четверть прожиточного минимума в регионе», - рассказал Нилов.

Председатель комитета Госдумы по труду подчеркнул, что сейчас законопроект находится «в рассылке», когда высказывают свою позицию регионы, Совет Федерации, Общественная палата. При этом, по словам Нилова, российское правительство уже направило в Госдуму отрицательное заключение по данному документу.

«Правительство не отказало, правительство выразило свою позицию, мы в любом случае будем дорабатывать на комитете, потом на пленарном заседании. Шанс есть всегда, и мы будем добиваться», - указал Нилов.

Ранее глава комиссии Российской Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила задуматься о введении системы продуктовых карточек для малоимущих граждан, обратив внимание на тенденции к росту цен на базовые товары, увеличению числа безработных и снижению заработных плат у населения.