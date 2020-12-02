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В Хабаровском крае тигр наведался в придорожное кафе: видео

Виктория Ивашечкина
11:17 02.12.2020
Хищника привлекла стая беспризорных собак, которые ранее пришли к скопищу мусора у заведения.
© Видео: Instagram, Центр "Амурский тигр" © Фото: Marcel Langthim, Pixabay

В Хабаровском крае тигр вышел из леса к придорожному кафе, загнал людей в заведение и попал на видео. Автор видеоролика рассказал, что хищник пытался напасть на собаку, но она смогла убежать.

«Внутрь полез, правда, голова у него не залезает. Чего-то он на меня смотрит так нехорошо», - комментирует очевидец за кадром.

Мужчина попытался спугнуть зверя подачей звукового сигнала авто, но это никак не помогло. Находившиеся возле заведения люди в этот момент укрылись в самом кафе и не выходили, пока тигр не ушел обратно в лес.

Позже директор центра «Амурский тигр» объяснил, что скопище мусора возле кафе привлекает беспризорных собак, а они, в свою очередь, привлекли хищника. Также отмечается, что с владельцем кафе была проведена профилактическая беседа по поводу хранения бытовых отходов.

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