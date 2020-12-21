Соцсети могут обязать блокировать незаконный контент

В Госдуме рассмотрят во втором чтении законопроекта о регулировании социальных сетей поправки об обязанности блокировки незаконного контента. Предполагается, что с появлением узаконенного термина «социальная сеть» и введением реестра, подпадающих под данное определение ресурсов, у них появится и более строгая необходимость контролировать размещаемые материалы.

В частности, администрацию соцсетей планируется обязать блокировать материалы с порнографией с участием несовершеннолетних, склоняющие детей к незаконным действиям, пропагандирующие насилие и жестокость, а также изготовление и употребление наркотических средств, информирующие или призывающие к суициду, рекламирующие алкоголь и интернет-казино, оскорбляющие человеческое достоинство и общественную нравственность и несколько иных категорий контента. Об этом сообщает ТАСС.

В случае невозможности объективной оценки информации, владелец ресурса может направить запрос в Роскомнадзор, который впоследствии и примет решение о необходимости блокировки.