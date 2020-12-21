Умер создатель «Ну, погоди» Александр Курляндский

Умер один из создателей популярного детского мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский.

Об этом сообщил его коллега и сценарист Михаил Липскеров в Facebook.

«Выдержек из телефонных разговоров с А. Курляндским не будет. Одного из нас больше нет», - написал Липскеров.

Ему было 82 года. Причина смерти не уточняется.

С 1968 года совместно с Аркадием Хайтом и Феликсом Камовым Александр Курляндский работал над сценарием мультсериала «Ну, погоди!», который потом и принес ему большую известность.

В 2007 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России.

По сценариям Курляндского сняли более 40 мультипликационных фильмов, в том числе «Только для взрослых», «Спасибо, аист!», «Баба-яга против» и «Великолепный Гоша».

Писатель является также автором первого развивающего учебника «Кеша и его друзья в поисках клада».