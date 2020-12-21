Соцвыплаты, бесплатные лекарства больным COVID, увеличение зарплаты педагогам: Мишустин распорядился выполнить поручения Путина

Российский премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выполнить поручения президента РФ Владимира Путина по итогам большой пресс-конференции, которая прошла 17 декабря.

Распоряжения обеспечить выполнение решений, принятых главой государства, получили федеральные министерства и ведомства, а также главы регионов. О результатах этой работы необходимо доложить в правительство.

Во-первых, необходимо обеспечить россиян положенными выплатами. Проверить доступность услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через МФЦ предстоит Минэкономразвития, Минцифры и Минтруду до 25 декабря.

Кроме того, Минтруду и Пенсионному фонду России предстоит обеспечить выплату в пять тысяч рублей семьям с детьми до восьми лет. На эти цели выделено более 73,5 млрд рублей. Премьер-министр распорядился оперативно довести деньги до получателей. Министерствам следует отчитаться перед правительством по этому пункту до 11 января.

Минздраву, Минтруду, Росздравнадзору, Роструду и Фонду социального страхования выделена неделя на проведение мониторинга по осуществлению выплат медработникам, помогающим больным коронавирусом в Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях. Минздраву и Росздравнадзору также необходимо проверить данные о закрытии районных больниц в Алтайском крае.

Во-вторых, Мишустин распорядился обеспечить бесплатными лекарствами тех россиян, кто лечится дома от коронавируса. Обеспечение этой меры возложено на глав регионов. Минздраву поручено оценить ситуацию с доступностью медикаментов для таких больных во всех российских субъектах в срок до 29 декабря. Российскому Министерству здравоохранения совместно с Росздравнадзором необходимо проанализировать, достаточно ли мест в больницах, оборудования и медперсонала в медучреждениях для оказания медпомощи инфицированным COVID-19.

В-третьих, в сфере образования силами Минпросвещения, Минтруда, Минфина и Минэкономразвития необходимо разработать предложения по установлению педагогам минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума. Ведомства должны представить соответсвующий доклад в правительство до 1 марта. Кроме того, Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину в срок до 15 февраля 2021 года предстоит проработать вопрос об изменении платы для студентов вузов, где обучение ведется преимущественно в онлайн-формате.

В-четвертых, Минэкономразвития, Минфину и Федеральной налоговой службе необходимо оценить финансовое состояние малого и среднего бизнеса, самозанятых, а также оперативно докладывать в правительство в случае выявления негативных сценариев развития ситуации.