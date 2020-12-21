Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Соцвыплаты, бесплатные лекарства больным COVID, увеличение зарплаты педагогам: Мишустин распорядился выполнить поручения Путина

Светлана Иванова
11:35 21.12.2020
О результатах этой работы необходимо своевременно доложить в правительство.
Соцвыплаты, бесплатные лекарства больным COVID, увеличение зарплаты педагогам: Мишустин распорядился выполнить поручения Путина
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Российский премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выполнить поручения президента РФ Владимира Путина по итогам большой пресс-конференции, которая прошла 17 декабря.

Распоряжения обеспечить выполнение решений, принятых главой государства, получили федеральные министерства и ведомства, а также главы регионов. О результатах этой работы необходимо доложить в правительство.

Во-первых, необходимо обеспечить россиян положенными выплатами. Проверить доступность услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через МФЦ предстоит Минэкономразвития, Минцифры и Минтруду до 25 декабря.

Кроме того, Минтруду и Пенсионному фонду России предстоит обеспечить выплату в пять тысяч рублей семьям с детьми до восьми лет. На эти цели выделено более 73,5 млрд рублей. Премьер-министр распорядился оперативно довести деньги до получателей. Министерствам следует отчитаться перед правительством по этому пункту до 11 января.

Минздраву, Минтруду, Росздравнадзору, Роструду и Фонду социального страхования выделена неделя на проведение мониторинга по осуществлению выплат медработникам, помогающим больным коронавирусом в Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях. Минздраву и Росздравнадзору также необходимо проверить данные о закрытии районных больниц в Алтайском крае.

Во-вторых, Мишустин распорядился обеспечить бесплатными лекарствами тех россиян, кто лечится дома от коронавируса. Обеспечение этой меры возложено на глав регионов. Минздраву поручено оценить ситуацию с доступностью медикаментов для таких больных во всех российских субъектах в срок до 29 декабря. Российскому Министерству здравоохранения совместно с Росздравнадзором необходимо проанализировать, достаточно ли мест в больницах, оборудования и медперсонала в медучреждениях для оказания медпомощи инфицированным COVID-19.

В-третьих, в сфере образования силами Минпросвещения, Минтруда, Минфина и Минэкономразвития необходимо разработать предложения по установлению педагогам минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума. Ведомства должны представить соответсвующий доклад в правительство до 1 марта. Кроме того, Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину в срок до 15 февраля 2021 года предстоит проработать вопрос об изменении платы для студентов вузов, где обучение ведется преимущественно в онлайн-формате.

В-четвертых, Минэкономразвития, Минфину и Федеральной налоговой службе необходимо оценить финансовое состояние малого и среднего бизнеса, самозанятых, а также оперативно докладывать в правительство в случае выявления негативных сценариев развития ситуации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:15 Армия
Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны
11:00 Армия
Видео
За сутки 316 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе
10:10 В стране и мире
В Роскачестве рассказали, как выбрать живую елку
09:34 В стране и мире
Казахстан запустил производство российского «Спутника V»
08:27 В стране и мире
В Роспотребнадзоре рассказали об ограничениях после вакцинации от COVID-19
Популярное
Популярное
Видео
Ил-114-300 и МС-21: почему новые российские самолеты стали авиационным прорывом
Астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал с ближайшей к Солнцу звезды Проксимы Центавра
Забайкалец обманул счетчик электроэнергии и получил иск на миллион рублей
Видео
Страшно красива: пугающий жителей памятник Аленке могут снести под Воронежем
Видео
Звезда «Папиных дочек» Арзамасова вышла замуж за Авербуха
Видео
В центре Киева вспыхнула главная елка страны: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.