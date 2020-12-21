Звонарь Кремля рассказал, когда на самом деле наступает новый год

Звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский развеял распространенный миф о том, что отсчет нового года начинается после 12-го удара большого колокола.

«Не знаю, откуда это появилось, никто этого не утверждал. Это заблуждение. Конечно, психологически мы ждем, что наступление большого часа - это удар большого колокола», - передает РИА Новости слова звонаря.

По словам Мишуровского, новый год наступает с первым звуком самого маленького колокола.

«Самый первый звук пошел, значит, 00.00», - рассказал Мишуровский.

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