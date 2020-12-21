Протестующие в Сюнике попытались блокировать кортеж Пашиняна

В граничащем с Азербайджаном регионом Армении вспыхнули массовые протесты: жители Сюникской области перекрыли автотрассу, чтобы по ней не проехал кортеж армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Причиной послужило мнение о том, что именно он ответственен за угрозу их безопасности. Таким способом горожане показали свое неприятие разграничения армяно-азербайджанской границы в Нагорном Карабахе, после проведения которой Баку разместил боевые посты в приграничных поселениях Сюникской области. Пашинян записал прямо из автомобиля видеообращение с заверениями в безопасности местного населения.

Ранее из Армении в свои дома в Нагорном Карабахе за сутки вернулись 316 беженцев. Возвращение граждан на родину обеспечивали российские миротворцы. Всего благодаря содействию миротворцев в Карабах вернулись более 42 тысяч жителей региона, в регионе восстанавливаются дома и дороги, линии электропередачи.