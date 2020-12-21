Астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал с ближайшей к Солнцу звезды Проксимы Центавра.

Сигнал впервые был замечен радиотелескопом Parkes в Австралии в апреле-мае 2020 года. Ученые еще не установили его источник.

Отмечается, что в отличие от предыдущих радиовсплесков, он не был приписан ни одному земному или околоземному источнику, созданному человеком. Об этом сообщает Daily Mail.

Сигнал оценивают как один из самых захватывающих со времен сигнала "ВАУ!" в 1977 году, который заставил многих предположить, что он произошел от далекой инопланетной цивилизации.

Радиосигнал был обнаружен в диапазоне 980 МГц. Сдвиги частоты, обнаруженные телескопом Паркса, согласуются с движением планеты. Это, считают ученые, может быть свидетельством существования третьей планеты в системе.

Пит Уорден, директор Breakthrough Initiatives, отметил, что сигнал, скорее всего, является помехами от наземных источников, которые пока не получается объяснить.

"Вероятность того, что единственные две цивилизации во всей галактике окажутся соседями среди 400 миллиардов звезд, абсолютно расширяет границы рациональности", - передает Daily Mail слова Льюиса Дартнелла, астробиолога из Вестминстерского университета.

Возможно, есть и другие планеты, немного дальше от звезды, которые еще предстоит открыть астрономам, но они, вероятно, находятся слишком далеко, чтобы на них могла образоваться жидкая вода.