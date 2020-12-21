Тело подростка обнаружили в доме-интернате в Томской области

Тело 15-летнего воспитанника Тунгусовского детского дома-интерната обнаружили в Томской области.

Следователи завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУ СК по Томской области.

По данным следствия, тело 15-летнего воспитанника нашли 19 декабря 2020 года в группе ОГКСУ «Тунгусовский детский дом-интернат» в Молчановском районе Томской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, назначена судебная медэкспертиза, допрашиваются свидетели.