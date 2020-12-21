В столице началась запись на вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан

Новые категории москвичей могут провакцинироваться от коронавируса. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, речь идет о сотрудниках промышленных предприятий, энергетики, транспортного комплекса и средств массовой информации. 70 прививочных пунктов, где можно сделать прививку от COVID-19, развернуты на базе взрослых поликлиник столицы.

Запись на вакцинацию осуществляется через порталы mos.ru и emias.info, мобильные приложения «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», информкиоски в поликлиниках или по телефону. График работы прививочных пунктов: ежедневно с 08.00 до 20.00.

В российской столице запущена бесплатная масштабная вакцинация от COVID-19. Сначала провакцинироваться приглашали жителей города из основных групп риска, с начала декабря в этот список вошли работники образования, здравоохранения и соцзащиты. С 14 декабря услуга стала доступна для москвичей, трудящихся в МФЦ, сферах культуры, торговли и услуг.