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Матвиенко ушла на самоизоляцию

Светлана Иванова
10:08 02.12.2020
Спикер Совета Федерации Валентина Матвинко находится на самоизоляции.
Матвиенко ушла на самоизоляцию
© Фото: Federation Council of Russia, via, Globallookpress

Спикер Совета Федерации Валентина Матвинко находится на самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом. Об этом сообщил первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин в начале пленарного заседания.

В связи с самоизоляцией Матвиенко пленарное заседание было поручено провести первому вице-спикеру Андрею Яцкину.

Владислав Пономаренко, пресс-секретарь Валентины Матвиенко, пояснил, что она продолжает работу в удаленном формате, при этом поддерживая постоянный контакт с заместителями и руководителями комитетов.

Пономаренко уточнил, что самоизоляция Матвиенко обусловлена «существующими правилами».

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