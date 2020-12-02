Матвиенко ушла на самоизоляцию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвинко находится на самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом. Об этом сообщил первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин в начале пленарного заседания.

В связи с самоизоляцией Матвиенко пленарное заседание было поручено провести первому вице-спикеру Андрею Яцкину.

Владислав Пономаренко, пресс-секретарь Валентины Матвиенко, пояснил, что она продолжает работу в удаленном формате, при этом поддерживая постоянный контакт с заместителями и руководителями комитетов.

Пономаренко уточнил, что самоизоляция Матвиенко обусловлена «существующими правилами».