Матвиенко ушла на самоизоляцию
Спикер Совета Федерации Валентина Матвинко находится на самоизоляции.
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвинко находится на самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом. Об этом сообщил первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин в начале пленарного заседания.
В связи с самоизоляцией Матвиенко пленарное заседание было поручено провести первому вице-спикеру Андрею Яцкину.
Владислав Пономаренко, пресс-секретарь Валентины Матвиенко, пояснил, что она продолжает работу в удаленном формате, при этом поддерживая постоянный контакт с заместителями и руководителями комитетов.
Пономаренко уточнил, что самоизоляция Матвиенко обусловлена «существующими правилами».