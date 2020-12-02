В Кремле заявили, что Путин не встречался с изолировавшимися из-за COVID-19 Кудриным и Матвиенко
Последнее заседание Совета безопасности РФ проходило по видеосвязи.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин не проводил личных встреч с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которые ушли на самоизоляцию в связи с COVID-19. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, последнее заседание Совета безопасности РФ проходило по видеосвязи.
Ранее сообщалось, что у Кудрина диагностировали коронавирус. Матвиенко ушла на самоизоляцию, так как контактировала с зараженным COVID-19. Она продолжает выполнять работу удаленно.