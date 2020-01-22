Коронавирус под контролем: в хабаровском аэропорту проверяют пассажиров тепловизором

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции в аэропорту Хабаровска усилены меры контроля на пропусках. На двух пунктах - воздушном, в аэропорту Хабаровска и смешанном, который находится в Бикинском районе, осуществляется санитарно-карантинный контроль за пассажирами, прибывающих из рубежа, в первую очередь, из КНР.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Каравянская рассказала о мерах, которые осуществляются на пунктах контроля.

«Проводится анкетирование пассажиров, в первую очередь, внимание обращается на маршрут следования за рубежом, на те провинции и страны, где неблагополучная ситуация по коронавирусной инфекции», - сказала она.

Она добавила, что проводится термометрия, сначала на борту воздушного судна, а потом в зале прилета, где установлены тепловизионные установки, измеряющие температуру тела пассажиров.

«Усилена разъяснительная работа по опасности заражения вирусом и мерах профилактики - как нужно вести себя, чтобы не допустить заражения», - добавила Каравянская.

Представитель Роспотребнадзора прокомментировала инцидент с пассажиром с симптомами коронавируса, которого утром сняли с рейса.

«Больной был госпитализирован в инфекционное отделение 10-й городской больницы, и по результатам лабораторных исследований был выявлен тип вируса обычного "сезонного гриппа"», - сказала Каравянская.

Первые вспышки нового вида пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, были зафиксированы в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) 31 декабря. Сейчас он активно распространяется по Китаю, известно уже об 11 смертельных исходах болезни. Вероятность распространения нового вида пневмонии в России оценивается специалистами Роспотребнадзора как низкая. Для подтверждения вируса в Минздраве разрабатываются экспресс-тесты, ведь генетическая структура уже известна.