Созданный в правительстве департамент формирования ГОЗ возглавил Борис Наконечный
4 января распоряжение о назначении Наконечного подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Бориса Наконечного директором департамента формирования государственного оборонного заказа правительства, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Ранее полковник Борис Наконечный занимал пост заместителя начальника Главного управления - начальника управления планирования, формирования и реализации госпрограммы вооружения и гособоронзаказа Минобороны России.
В правительстве РФ создан департамент формирования государственного оборонного заказа, его возглавил Борис Наконечный.