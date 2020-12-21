В Британии сообщили о потере контроля над ситуацией с новым COVID-19

Глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ситуация с распространением нового варианта COVID-19 вышла из-под контроля. Более заразная форма болезни слишком быстро охватывает все больше людей.

«Люди должны вести себя так, как будто у них уже есть вирус», - цитируют Хэнкока Sky News.

Министр посоветовал сохранять особую бдительность жителям территорий, в которых введены самые строгие противоэпидемические меры. Он отметил, что ограничения могут действовать на протяжении нескольких месяцев до проведения вакцинации.

Чиновник указал на полную безответственность граждан, толпами собиравшихся на вокзалах, чтобы покинуть Лондон до начала локдауна. Он также назвал новый штамм заболевания, появившийся в стране, «огромной проблемой».

Ранее несколько стран Евросоюза временно остановили авиационное сообщение с Великобританией в связи с распространением в ней нового штамма вируса. Такие меры были введены в Нидерландах, Австрии и Италии.