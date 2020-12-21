Стоимость биткоина побила исторический рекорд в 24 тысячи долларов

Самая популярная криптовалюта в мире - биткоин - продолжает обновлять рекорды по стоимости. Так, в воскресенье, 20 декабря, цена за один биткоин преодолела отметку в 24 тысячи долларов.

По данным торгов на 23.45 по Москве стоимость одной электронной денежной единицы составляла 24 204 долларов, о чем говорится на портале CoinMarketCap.

Тогда как на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена за один биткоин и вовсе подскочила сразу на 1,59%, составив 24 248 долларов, пишет РИА Новости.

Ранее в Центре социальных матричных технологий «Социома» такой резкий взлет в цене криптовалюты объяснили тем, что ее движение обеспечивается эмоциональной поддержкой пользователей, а не активами реального сектора экономики.