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Стоимость биткоина побила исторический рекорд в 24 тысячи долларов

Валентина Пескова
00:41 21.12.2020
На крупнейшей бирже по объему торгов криптовалютами цена за биткоин подскочила на 1,59%, составив 24 248 долларов.
Стоимость биткоина побила исторический рекорд в 24 тысячи долларов
© Фото: Ina Fassbender dpa Globallookpress

Самая популярная криптовалюта в мире - биткоин - продолжает обновлять рекорды по стоимости. Так, в воскресенье, 20 декабря,  цена за один биткоин преодолела отметку в 24 тысячи долларов.

По данным торгов на 23.45 по Москве стоимость одной электронной денежной единицы составляла 24 204 долларов, о чем говорится на портале CoinMarketCap.

Тогда как на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена за один биткоин и вовсе подскочила сразу на 1,59%, составив 24 248 долларов, пишет РИА Новости.

Ранее в Центре социальных матричных технологий «Социома» такой резкий взлет в цене криптовалюты объяснили тем, что ее движение обеспечивается эмоциональной поддержкой пользователей, а не активами реального сектора экономики.

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