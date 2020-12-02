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Совет Федерации одобрил закон о Госсовете

Виктория Ивашечкина
10:28 02.12.2020
Совет Федерации одобрил закон о Госсовете
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Совет Федерации одобрил в среду, 2 декабря, на заседании закон о Госсовете. Отмечается, что документ был внесен президентом РФ Владимиром Путиным в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию.

Согласно новому закону, глава государства будет возглавлять Госсовет. В его состав войдут председатель правительства, спикеры СФ и Госдумы.

Помимо этого, президент может включить в состав совета членов политических партий, имеющих фракции в ГД, а также представителей местного самоуправления.

Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, а также обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.

Отмечается, что в законе о Госсовете впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Под ней понимаются федеральные органы госвласти, органы государственной власти субъектов РФ, иные госорганы, которые осуществляют свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина.

В октябре президент РФ Владимир Путин назначил представителей при рассмотрении законопроекта о Госсовете. Так, председателем комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству назначен Андрей Клишас.

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