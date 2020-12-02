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Роскачество обнаружило дрожжи и плесень в сливочном масле

Виктория Ивашечкина
10:12 02.12.2020
По словам специалистов, их наличие в составе может быть связано с нарушением режима хранения и реализации.
Роскачество обнаружило дрожжи и плесень в сливочном масле
© Фото: congerdesign, Pixabay

Специалисты Роскачества провели повторную проверку сливочного масла и обнаружили в одном из образцов дрожжи и плесень.

Уточняется, что в масле марки «Избенка» зафиксировали превышение по содержанию дрожжей и плесени, что является нарушением технического регламента. Об этом говорится в сообщении Роскачества. 

Специалисты объяснили, что их наличие в составе может быть связано не только с санитарными условиями на производстве, но и с нарушением режима хранения и реализации. В Роскачестве отметили, что масло чаще всего негерметично упаковано в пергамент или фольгу.

«При нарушении температурных режимов хранения в торговле и логистике образуется влага - плазма сливочного масла», - говорится в сообщении ведомства.

По словам специалистов, плазма по составу очень похожа на молочную сыворотку и является средой для развития дрожжей и плесени. Отмечается, что чаще всего дрожжи и плесень развиваются при нарушении режимов хранения в масле с меньшей жирностью, так как в нем больше влаги (плазмы). 

Ранее эксперты рассказали, что употребление в пищу сливочного масла, которое в своем составе содержит дополнительные ингредиенты, помимо молока и сыворотки, может быть опасным и приводить к онкологическим заболеваниям.

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