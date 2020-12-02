Роскачество обнаружило дрожжи и плесень в сливочном масле

Специалисты Роскачества провели повторную проверку сливочного масла и обнаружили в одном из образцов дрожжи и плесень.

Уточняется, что в масле марки «Избенка» зафиксировали превышение по содержанию дрожжей и плесени, что является нарушением технического регламента. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Специалисты объяснили, что их наличие в составе может быть связано не только с санитарными условиями на производстве, но и с нарушением режима хранения и реализации. В Роскачестве отметили, что масло чаще всего негерметично упаковано в пергамент или фольгу.

«При нарушении температурных режимов хранения в торговле и логистике образуется влага - плазма сливочного масла», - говорится в сообщении ведомства.

По словам специалистов, плазма по составу очень похожа на молочную сыворотку и является средой для развития дрожжей и плесени. Отмечается, что чаще всего дрожжи и плесень развиваются при нарушении режимов хранения в масле с меньшей жирностью, так как в нем больше влаги (плазмы).

Ранее эксперты рассказали, что употребление в пищу сливочного масла, которое в своем составе содержит дополнительные ингредиенты, помимо молока и сыворотки, может быть опасным и приводить к онкологическим заболеваниям.