Рогозин показал, как начинает свой день со стрельбы
Глава Роскосмоса признался, что практическая стрельба с утра создает «рабочий настрой на весь день».
© Фото: Dmitry Rogozin facebook
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал свою тренировку по стрельбе. Видеоролик опубликован на его странице в Facebook.
На нем запечатлено, как глава госкорпорации стреляет по различным мишеням из пистолета. Рогозин признался, что практическая стрельба с утра создает «рабочий настрой на весь день».
«Начинаешь с пристрелки оружия, потом быстрее, еще быстрее», - написал он.
Ранее Рогозин представил песни собственного сочинения. Композиции можно послушать в специальном разделе официального сайта Роскомоса.