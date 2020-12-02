В стране и мире Рогозин показал, как начинает свой день со стрельбы Анна Касаткина Глава Роскосмоса признался, что практическая стрельба с утра создает «рабочий настрой на весь день». © Фото: Dmitry Rogozin facebook Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал свою тренировку по стрельбе. Видеоролик опубликован на его странице в Facebook. На нем запечатлено, как глава госкорпорации стреляет по различным мишеням из пистолета. Рогозин признался, что практическая стрельба с утра создает «рабочий настрой на весь день». «Начинаешь с пристрелки оружия, потом быстрее, еще быстрее», - написал он. Ранее Рогозин представил песни собственного сочинения. Композиции можно послушать в специальном разделе официального сайта Роскомоса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика