ВОЗ прокомментировала сообщения о новом штамме COVID-19 в Великобритании

Всемирная организация здравоохранения находится в постоянном контакте с правительством Великобритании из-за обнаружения там нового штамма коронавируса. Об этом говорится в официальном Twitter ВОЗ.

Представители организации отметили, что Лондон делится с ними результатами анализов и исследований. ВОЗ, в свою очередь, обещает предоставлять всю информацию другим государствам.

О том, что в Великобритании зафиксирован новый штамм коронавируса, накануне сообщил главный врач Англии Крис Уитти. Он отметил, что пока не ясно, ухудшает ли мутация течение болезни. По предварительным оценкам специалистов, новый вариант вируса может быть примерно на 70% более передаваемым от человека к человеку.