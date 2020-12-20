Онищенко посоветовал следить за питанием и подвижностью детей на дистанционке

За здоровьем школьников, находящихся на дистанционном обучении, нужно внимательно следить. В первую очередь, необходимо контролировать их питание, подвижность, а также помочь психологически адаптироваться к новым условиям. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Максимально создать условия, обеспечить их нормальными компьютерами, потому что вот эти мыльницы, которые называются смартфонами, телефонами, - там слишком маленький экран и разрешение очень плохое, там действительно зрительная работа идет под большой нагрузкой», - сказал он ТАСС.

Также, по словам Онищенко, за детьми, которые имеют проблемы с концентрацией, нужен присмотр.

«Одно дело, когда он сидит под надзором в классе, и другое, когда он сам себе предоставлен дома. Усвояемость материала очень тяжелая с точки зрения того, что он не сосредоточен, может отвлекаться, а ему и замечание не сделают толком», - объяснил врач.

Еще один важный момент - физическая активность ребенка и питание. Важно, чтобы он не питался одними чипсами и чаще гулял.