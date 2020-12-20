Спустя 800 лет: россияне увидят великое соединение Юпитера и Сатурна

Великое соединение Юпитера и Сатурна россияне смогут увидеть вечером 21 декабря. Лучшие для этого условия сложатся в южных регионах страны. Об этом рассказал крымский астроном Александр Якушечкин.

По словам ученого, в астрономии соединением планет называется момент их визуального сближения на небесной сфере для наблюдателя. При этом сами планеты могут находиться на огромном расстоянии, добавил Якушечкин.

«21 декабря 2020 года землян ожидает очень эффектное, так называемое Великое соединение Юпитера и Сатурна. Планеты будет разделять всего 6 угловых минут. Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут», - пояснил астроном РИА Новости.

Две самые большие планеты Солнечной системы в момент соединения будут восприниматься невооруженным глазом, как яркая двойная звезда. На самом деле Юпитер и Сатурн будут находиться друг от друга на расстоянии около пяти астрономических единиц - 750 миллионов километров, рассказал ученый.

По словам астронома, уникальность этого явления в том, что аналогичное сближение двух планет-гигантов произошло 4 марта 1226 года. Ученые прогнозируют следующее сближение только 15 марта 2080 года.

Москвичи смогут наблюдать за великим сближением в течение получаса после 17.35, когда наступят навигационные сумерки, добавил Якушечкин. В Крыму и других южных регионах Юпитер и Сатурн можно будет видеть в течение часа. Он уточнил, что соединение планет произойдет в момент зимнего солнцестояния, когда продолжительность дня будет самой короткой. По словам астронома, искать планеты нужно будет на юго-западе.