Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Врач назвал категорию пациентов, у которых коронавирус может протекать особенно тяжело

Иван Линдеманн
08:58 20.12.2020
Это люди с лишним весом, диабетом, хроническими болезнями, а также пожилые граждане.
Врач назвал категорию пациентов, у которых коронавирус может протекать особенно тяжело
© Фото: Naveen Sharma, Keystone Press Agency, Globallookpress

Тяжелому течению коронавируса подвержены люди с лишним весом, диабетом, хроническими болезнями, а также пожилые граждане. Об этом заявил сосудистый хирург Амиран Демуров.

По его словам, это связано с тем, что при развитии инфекции повышается активность свертывающей системы крови. Следовательно, у тех, кто склонен к тромбообразованию, риски возрастают.

«Если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции», - сказал он в интервью радио Sputnik.

Также врач напомнил, что заниматься самолечением при болезни не стоит. А для приема препаратов, разжижающих кровь, нужна консультация врача.

«Препараты антикоагулянты могут приводить к кровотечениям, в том числе к длительным, фатальным, которые сложно останавливать. Это могут быть внутренние кровотечения, кровоизлияния в головной мозг или глаза. У женщин это еще могут быть неконтролируемые менструальные кровотечения», - уточнил специалист.

По последним данным,  в мире коронавирусом заболели более 76 миллионов  человек. Россия занимает четвертое место по числу инфицированных после США, Индии и Бразилии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:33 Спорт
Овечкин и Буре вошли в состав символической сборной РФ за всю историю МЧМ по версии НХЛ
07:03 В стране и мире
СМИ: жители Лондона массово покидают город из-за новых ограничений
07:00 Армия
Видео
Миротворцы РФ сопроводили 306 беженцев в их дома в Степанакерте
05:14 В стране и мире
Сроки запуска российского модуля «Наука» к МКС могут сдвинуть
06:25 В стране и мире
В Саратовской области за миллионную взятку задержан начальник подразделения РЖД
Популярное
Популярное
Назван простой способ перенести старые чаты WhatsApp на новый смартфон
Видео
Момент схода лавины на туриста в Кемеровской области попал на камеру
«Иранская Анджелина Джоли» вышла на свободу
Гуляющие в 48-градусный мороз якутские школьники повергли британцев в шок
Обама назвал российскую картину «Дылда» одним из любимых фильмов 2020 года
ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.