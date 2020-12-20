Врач назвал категорию пациентов, у которых коронавирус может протекать особенно тяжело

Тяжелому течению коронавируса подвержены люди с лишним весом, диабетом, хроническими болезнями, а также пожилые граждане. Об этом заявил сосудистый хирург Амиран Демуров.

По его словам, это связано с тем, что при развитии инфекции повышается активность свертывающей системы крови. Следовательно, у тех, кто склонен к тромбообразованию, риски возрастают.

«Если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции», - сказал он в интервью радио Sputnik.

Также врач напомнил, что заниматься самолечением при болезни не стоит. А для приема препаратов, разжижающих кровь, нужна консультация врача.

«Препараты антикоагулянты могут приводить к кровотечениям, в том числе к длительным, фатальным, которые сложно останавливать. Это могут быть внутренние кровотечения, кровоизлияния в головной мозг или глаза. У женщин это еще могут быть неконтролируемые менструальные кровотечения», - уточнил специалист.

По последним данным, в мире коронавирусом заболели более 76 миллионов человек. Россия занимает четвертое место по числу инфицированных после США, Индии и Бразилии.