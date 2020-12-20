Собянин рекомендовал москвичам старшего поколения воздержатся от новогодних хлопот

Москвичам старшего поколения лучше воздержаться от новогодних хлопот, попросив близких помочь в подготовке к празднику. Такую рекомендацию дал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что в период подготовки к праздникам следует с осторожностью ходить по магазинам и торговым центрам.

«Что касается москвичей старшего поколения, им, по-хорошему, воздержаться от этого. Попросите своих друзей, близких, знакомых, которые находятся не в группе риска, чтобы вам помогли подготовиться к Новому году», - сказал градоначальник.

Ранее Сергей Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве. По словам мэра, эпидемиологическая ситуация в городе остается сложной. В стационарах проходят лечение около 13 тысяч пациентов.