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Собянин рекомендовал москвичам старшего поколения воздержатся от новогодних хлопот

Тамара Астапенкова
08:49 20.12.2020
По словам мэра, в период подготовки к праздникам следует с осторожностью ходить по магазинам и торговым центрам.
Собянин рекомендовал москвичам старшего поколения воздержатся от новогодних хлопот
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Москвичам старшего поколения лучше воздержаться от новогодних хлопот, попросив близких помочь в подготовке к празднику. Такую рекомендацию дал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что в период подготовки к праздникам следует с осторожностью ходить по магазинам и торговым центрам.

«Что касается москвичей старшего поколения, им, по-хорошему, воздержаться от этого. Попросите своих друзей, близких, знакомых, которые находятся не в группе риска, чтобы вам помогли подготовиться к Новому году», - сказал градоначальник.

Ранее Сергей Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве. По словам мэра, эпидемиологическая ситуация в городе остается сложной. В стационарах проходят лечение около 13 тысяч пациентов.

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