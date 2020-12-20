В Лондоне введен локдаун из-за коронавируса

С воскресенья, 20 декабря, в Лондоне и в ряде округов на юго-востоке Англии введены ограничения ранее не существовавшего «четвертого уровня». Об этом заявил на экстренной пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Такие меры были приняты после выявления в стране нового генетического варианта коронавируса. По словам Джонсона, новый четвертый уровень ограничений по строгости будет соответствовать тем мера, которые действовали во время карантина в ноябре.

В преддверии рождественских праздников почти 20 миллионам англичан разрешено покидать свои дома только для поездок на работу или занятий спортом на улице. Будут закрыты все магазины, кроме торгующих предметами первой необходимости. Помимо закрытых пабов, кафе и ресторанов, прекращают свою работу спортзалы и парикмахерские. В тех регионах, в которых введен локдаун, будет ограничен въезд и выезд. Также людям рекомендовано не перемещаться по стране и не отправляться в поездки за границу.

Сейчас в ряде регионов Великобритании действует третий уровень ограничений, запрещающий работу пабов, ресторанов, театров и гостиниц. При этом спортзалы, парикмахерские, школы и магазины работают с соблюдением необходимых мер безопасности.

После объявления Джонсоном о введении жесткого локдауна из-за COVID-19, жители столицы начали массово покидать Лондон. По данным Daily Mail, на дорогах образовались пробки, вокзалы и аэропорты переполнены. Люди поспешили уехать из города до воскресенья, когда вступят в силу новые ограничения.