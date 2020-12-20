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Власти США отменили публикацию заявления о «причастности» РФ к кибератакам

Иван Линдеманн
08:23 20.12.2020
В самом Белом доме не объяснили, почему было принято такое решение.
Власти США отменили публикацию заявления о «причастности» РФ к кибератакам
© Фото: Oliver Contreras, Consolidated News Photos, Globallookpress

Сотрудники Белого дома планировали выступить с официальным заявлением, касающимся «причастности» России к хакерским атакам на американские ведомства. Однако в последний момент они получили указание не публиковать данный материал. Об этом сообщает Associated Press.

В самом Белом доме не объяснили, почему было принято такое решение. А действующий президент США Дональд Трамп заявил, что американские СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился с тем, что к атаке причастны киберпреступники из РФ.

«Россия, Россия, Россия – это любимая песня, когда происходит что угодно, поскольку либеральные СМИ по большей части из финансовых соображений до смерти боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай», - сказал глава Белого дома.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео в том числе в связи с якобы кибератакой назвал Россию врагом Америки. При этом про КНР он также не забыл, заявив, что это более важная угроза.

Ранее несколько американских СМИ сообщали, что группа киберпреступников, поддерживаемся правительством иностранного государства, получила доступ к системе Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Посольство России в Штатах назвало обвинения американских СМИ в адрес Москвы безосновательными.

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