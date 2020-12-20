Биолог рассказала о способности COVID-19 поражать мозг

Поражение центральной нервной системы при COVID-19 объясняется способностью коронавируса проникать в мозг через клетки обонятельного эпителия. Об этом заявила биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, клетки обонятельного эпителия служат «входными воротами» в мозг, из-за чего у пациентов, переболевших коронавирусом, появляются неврологические проблемы.

«Именно поэтому у людей, перенесших коронавирус, так много неврологичеких проблем. Не только периферической нервной системы, которые развиваются из-за тканевой гипоксии, но и центральных отделов», - пояснила биолог «Ленте.ру»

Баранова добавила, что такой симптом при коронавирусе, как потеря обоняния, является опасным. Именно он доказывает тот факт, что COVID-19 обладает нейротропностью - способностью поражать нейроны центральной нервной системы. По ее мнению, такая «встряска» для организма бесследно проходить не может.

Ранее Анча Баранова говорила, что потеря обоняния при коронавирусе свидетельствует о о нарушении барьера, который защищает центральный отдел нервной системы. В пример она привела пациентов с болезнью Альцгеймера, у которых примерно за год-два до нарушения когнитивных функций пропадает обоняние.