Косметологи объяснили рост числа клиентов в пандемию

Число пациентов, которые заботятся о своем лице, значительно увеличилось в пандемию. Об этом рассказал главный врач одной из клиник в Санкт-Петербурге Илья Бендлин. Он объяснил это тем, что люди стали беспокоится за свое отражение на экране.

«Часто это подсознательно связано с необходимостью защитить себя от увольнения (сокращения), например, в конкуренции с более молодыми сотрудниками. То есть то, как ты выглядишь, твое лицо - это показатель твоей успешности», - сказал он РИА Новости.

Он отметил, что во времена дистанционки молодость и энергичность может показать только лицо.

Другой врач заявил агентству, что в период пандемии выросло число желающих сделать инъекции ботулотоксина.

«Если раньше считалось, что в 30 лет ботокс делать рано и якобы никаких морщин не может быть, то сейчас это тенденция также меняется», - отметил он.

Специалист объяснил, что это связано с совершенствование камер на смартфонах и компьютерах, которые делают изображение более четким, а морщины заметнее.

Кроме того, перестали стесняться ходить к косметологам и мужчины. При этом представители сильного пола любят делать процедуры с более естественным результатом.