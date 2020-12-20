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Косметологи объяснили рост числа клиентов в пандемию

Иван Линдеманн
07:35 20.12.2020
Врачи считают, что во времена дистанционки молодость и энергичность может показать только лицо.
Косметологи объяснили рост числа клиентов в пандемию
© Фото: Vasilii Smirnov, Russian Look, Globallookpress

Число пациентов, которые заботятся о своем лице, значительно увеличилось в пандемию. Об этом рассказал главный врач одной из клиник в Санкт-Петербурге Илья Бендлин. Он объяснил это тем, что люди стали беспокоится за свое отражение на экране.

«Часто это подсознательно связано с необходимостью защитить себя от увольнения (сокращения), например, в конкуренции с более молодыми сотрудниками. То есть то, как ты выглядишь, твое лицо - это показатель твоей успешности», - сказал он РИА Новости.

Он отметил, что во времена дистанционки молодость и энергичность может показать только лицо.

Другой врач заявил агентству, что в период пандемии выросло число желающих сделать инъекции ботулотоксина.

«Если раньше считалось, что в 30 лет ботокс делать рано и якобы никаких морщин не может быть, то сейчас это тенденция также меняется», -  отметил он.

Специалист объяснил, что это связано с совершенствование камер на смартфонах и компьютерах, которые делают изображение более четким, а морщины заметнее.

Кроме того, перестали стесняться ходить к косметологам и мужчины. При этом представители сильного пола любят делать процедуры с более естественным результатом.

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