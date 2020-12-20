СМИ: жители Лондона массово покидают город из-за новых ограничений

Жители столицы Великобритании стали массово покидать Лондон после того, как глава правительства королевства Борис Джонсон объявил о введении максимальных ограничений из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, непосредственно сразу после заявления Бориса Джонсона о жестком локдауне тысячи людей поспешили покинуть Лондон. На вокзалах, аэропортах и автомобильных магистралях образовался затор, поскольку жители Лондона стремились успеть покинуть город до наступления 20 декабря, когда ограничения вступят в силу.

Ранее стало известно, что в Британии растет число новых заболевших коронавирусом. Кроме того, из-за обнаружения нового типа заболевания, премьер страны Борис Джонсон отменил празднование Рождества в Лондоне и запретил массовые собрания людей в городе. Также премьер планирует ввести максимальные ограничения в ряде регионов на юго-востоке Англии.