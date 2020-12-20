Американским пилотам посоветовали воздержаться от полетов после прививки от COVID-19

В США Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) выпустило рекомендацию для пилотов и авиадиспетчеров, чтобы они воздерживались от наиболее ответственной работу в течение двух суток после прививки от коронавируса.

«После каждой дозы следует соблюдать 48-часовой интервал без полетов и без исполнения обязанностей, связанных с безопасностью», - говорится в рекомендациях.

На этой неделе по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах была зарегистрирована вакцина от коронавируса американской компании Moderna. Препарат планируют использовать двумя дозами с временным промежутком в 28 дней.

В США зафиксирован очередной антирекорд. Там зарегистрировали максимальный за все время пандемии суточных прирост инфицированных коронавирусом больных. За последние 24 часа в больницы были доставлены свыше 400 тысяч человек.