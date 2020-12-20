Стало известно о планах Трампа на Рождество и Новый год

Президент Соединенных Штатов Америки встретит свои последние в качестве главы страны рождественские праздники в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом сообщает USA Today.

По данным издания, которое ссылается на собственные источники в Секретной службе США, Дональд Трамп прибудет в штат Флорида 23 декабря. В Вашингтон действующий американский лидер вернется 3 января.

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин рассказал, каким тостом его семья обычно встречает Новый Год. По словам главы государства, главным тостом для него является «За Россию». Путин также рассказал, что тостов на Новый год будет много. Он, как и все россияне, поднимет бокал за семью, близких, друзей и коллег.