В Саратовской области за миллионную взятку задержан начальник подразделения РЖД

В Саратовской области задержан начальник Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (является подразделением филиала РЖД). Он подозревается в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным следствия, в августе 2020 года подозреваемый заключил договор со строительной компанией на выполнение аварийно-восстановительных работ на теплотрассе станции Балаково на сумму свыше 11 миллионов рублей.

«Потребовав у генерального директора компании денежные средства в размере 25% от общей суммы договора. При получении денежных средств в размере 1,2 миллиона рублей злоумышленник был задержан», - говорится в сообщении.

Следователями по материалам регионального УФСБ РФ в отношении начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».