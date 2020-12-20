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В Саратовской области за миллионную взятку задержан начальник подразделения РЖД

Тамара Астапенкова
06:25 20.12.2020
Следователями по материалам регионального УФСБ РФ возбуждено уголовное дело.
В Саратовской области за миллионную взятку задержан начальник подразделения РЖД
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В Саратовской области задержан начальник Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (является подразделением филиала РЖД). Он подозревается в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным следствия, в августе 2020 года подозреваемый заключил договор со строительной компанией на выполнение аварийно-восстановительных работ на теплотрассе станции Балаково на сумму свыше 11 миллионов рублей.

«Потребовав у генерального директора компании денежные средства в размере 25% от общей суммы договора. При получении денежных средств в размере 1,2 миллиона рублей злоумышленник был задержан», - говорится в сообщении.

Следователями по материалам регионального УФСБ РФ в отношении начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

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