Эксперт рассказал, как сделать новогоднюю елку безопасной для собаки

Если в доме есть собака, то новогоднюю елку лучше не украшать мишурой, бьющимися или съедобными игрушками. Такой совет дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Редкая квартира остается в праздничные дни без новогодней елки. Все мы очень любим этот сказочный символ Нового года, и собаководу нет нужды отказывать себе в удовольствии, если он вовремя позаботится о том, чтобы ель не превратилась в опасную игрушку для собаки», - приводит РИА Новости его слова.

Специалист добавил, что наиболее опасными для собак являются такие украшения, как «дождик», стеклянные и пластиковые игрушки. При этом он подчеркнул, что от мишуры следует отказаться полностью, а стеклянным украшениям лучше предпочесть сделанные из натуральных материалов, например из шелка, дерева, шерсти, бумаги, папье-маше.

«Если у вас есть семейные украшения, которые вы бережете, лучше разместить их на самой макушке ели, в недоступном для питомца месте», - уточнил эксперт.

Вместо питающихся от сети гирлянд Голубев посоветовал использовать украшения, работающие на батарейках, или автоматически отключающиеся при перекусывании. Также кинолог рекомендовал ставить елку в такое место, где собаке будет сложно ее свалить, например в угол квартиры, либо же фиксировать дерево специальными канатами.

Ранее в МЧС РФ дали советы, как правильно выбрать елку на Новый год, чтобы максимально обезопасить свое жилище от вероятного пожара. В частности, в ведомстве сообщили, что искусственные ели менее подвержены воспламенению, чем живые, уточнив при этом, что вспыхнуть, все же, может любое праздничное дерево.