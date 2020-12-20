Военнослужащих Космических сил США высмеяли из-за решения называть себя «стражами»

Режиссер фантастического фильма «Стражи Галактики» Джеймс Ганн высмеял решение военнослужащих Космических сил США называть себя «стражами». На своей странице в Twitter Ганн поинтересовался, может ли он засудить автора такого решения?

Актриса Пом Клементьефф, которая сыграла роль Богомола в фильме, предложила усыпить военнослужащих на год, что вызвало поддержку со стороны режиссера. Пользователи наводнили социальные сети карикатурами и тематическими мемами. О решении назвать военнослужащих Космических войск США «стражами» ранее торжественно объявил вице-президент Майк Пенс.

Название выбирали сами военнослужащие в ходе опроса. Ранее командующий Космическими силами США Джон Рейдмонд заявил, что потенциальный конфликт в космосе может привести к глобальной войне, в которой не будет победителей. Москва неоднократно предостерегла Вашингтон от любой милитаризации космоса.