Названа группа людей, у которых коронавирус протекает особенно тяжело

Существует группа людей, у которых коронавирус может протекать особенно тяжело. Об этом рассказал сосудистый хирург, врач клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров в беседе с радио Sputnik.

Так, по словам специалиста, хронические заболевания и преклонный возраст увеличивают риск заразиться COVID-19, однако не являются гарантией того, что болезнь будет протекать в тяжелой форме. Исключение составляет предрасположенность к тромбообразованию, при наличии которой легкого течения болезни ждать не стоит.

«При развитии коронавирусной инфекции повышается активность свертывающей системы крови. У людей, которые без коронавирусной инфекции склонны к тромбообразованию, риски повышаются. Если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции», - объяснил медик.

Таким пациентам сосудистый хирург настоятельно рекомендовал не заниматься самолечением и не принимать без указания специалиста препараты, разжижающие кровь. Он подчеркнул, что бесконтрольный прием антикоагулянтов может вызвать крайне нежелательные побочные эффекты.

«Препараты антикоагулянты могут приводить к кровотечениям, в том числе к длительным, фатальным, которые сложно останавливать. Это могут быть внутренние кровотечения, кровоизлияния в головной мозг или глаза. У женщин это еще могут быть неконтролируемые менструальные кровотечения. В плане разжижения крови с одной стороны - тромбы, с другой стороны - кровотечения, поэтому нужно придерживаться золотой середины», - дал совет Демуров.

Ранее в Министерстве здравоохранения РФ рассказали, для пациентов с какими хроническими заболеваниями коронавирус представляет наибольшую опасность. В ведомстве также назвали статистику по смертности среди таких людей.