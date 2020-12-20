Сроки запуска российского модуля «Наука» к МКС могут сдвинуть

Запуск российского многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на Международную космическую станцию (МКС) могут отложить. Предполагаемые сроки старта сдвигаются с апреля на июль 2021 года.

Согласно пока еще не утвержденной программе полетов, запуск ракеты-носителя «Протон-М» намечен на 15 июля, а стыковка модуля с МКС должна произойти 23 июля.

В новом модуле будет расположено спальное место для третьего космонавта, второй туалет российского сегмента станции, системы регенерации кислорода и воды. Разработчики предусмотрели также специальную шлюзовую камеру для вывода за борт станции научного оборудования, пишет РИА Новости. В настоящее время российский сегмент МКС насчитывает пять модулей: «Заря», «Звезда», «Пирс», «Поиск» и «Рассвет».